Tjetër dështim për Vettel dhe Ferrarin, do ta nisë garën i fundit

Tjetėr dėshtim pėr Vettel dhe Ferrarin, do ta nisė garėn i fundit

Shtuar më 27/07/2019, ora 15:56

Piloti i Ferrarit, Sebastian Vettel , do ta nisė garėn e Ēmimit tė Madh tė Gjerma nisė , qė zhvillohet ditėn e diel nė pistėn e Hockenheim, nga vendi i fundit.Piloti gjerman pati njė problem me makinėn gjatė provave zyrtare, duke mos dhėnė dot njė kohė qė nė sesionin e parė. Pėr pasojė, ai do ta nisė garėn e shtėpisė nga vendi i 20-tė. Vettel zbriti nė pistė, por nuk arriti tė kompletojė asnjė xhiro, duke mos dhėnė kohė. Sipas mediave italiane, njė problem nė motor hodhi "KO" pilotin, qė mbeti i zhgėnjyer.4 herė kampioni i botės nė Formula 1 nuk ka tuar asnjėherė nė kėtė pistė, para fansave tė tij. Kjo tabu do tė vazhdojė edhe kėtė herė, pasi vėshtirė se Vettel do tė bėjė mrekullinė nė garė, duke e nisur atė nga vendi i fundit