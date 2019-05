Kaloi gjithë jetën në Formula 1, legjenda Lauda do të varroset i veshur si pilot

Kaloi gjithė jetėn nė Formula 1, legjenda Lauda do tė varroset i veshur si pilot

Shtuar më 25/05/2019, ora 08:12

Legjenda e automobilizmit botėror, Niki Lauda do tė pėrcillet nė banesėn e fundit me nderime tė veēanta dhe do tė varroset si askush tjetėr mė parė.Ish-piloti e drejtuesi i famshėm austriak i Formula 1, do tė varroset si njė pilot qė ėshtė gati pėr garė , njė vendim qė u mor nga familja e tij e cila dinte pasinin qė kishte ai.Gjatė kėsaj jave, nė V jenė do tė mbahen disa homazhe pėr nder tė ish-pilotit austriak, duke filluar nga katedralja e qytetit qė do tė jetė e hapur pėr fansat tė hėnėn.Pastaj do tė zhvillohet njė ceremoni private, ku janė tė ndaluar videot e foto, askush nuk duhet tė ndezė celularėt me pak fjalė.Mediat austriake kanė mėsuar se shumė pilotė tė Formula 1 do tė jenė tė pranishėm nė kėtė ceremoni dhe do tė pėrcjellin Laudan nė banesėn e fundit. Por nė funeral do tė jenė vetėm familjarėt dhe miqtė e ngushėt.Ata kanė vendosur qė Laura tė jetė nė arkivol jo i veshur me kostum por me tutat e garė , si nė kohėn kur fitonte titujt botėrore tė Formula 1. Mbi varrin e tij, pėr ta kujtuar, do tė vendoset gjithmonė njė kaskė piloti garash. /albeu.com/