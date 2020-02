Formula 1, Mercedezi me pamje të re për vitin 2020 (FOTO LAJM)

Formula 1, Mercedezi me pamje tė re pėr vitin 2020 (FOTO LAJM)

Shtuar më 10/02/2020, ora 16:10

Mercedesi ka ndryshuar pamjen e saj kėtė vit nė Formula 1 duke marrė njė dukje mjaft tė veēantė.Drejtuesit e kėsaj makine kanė nėnshkruar kontratė me partnerin mė tė ri, INEOS , kompani e cila ka bėrė njė punė mjaft tė mirė nė dizajnimin e veturės sė re tė gjashtė herė kampionėve e F1.Nė veturė vėrehen disa ndryshime nė dukje, sidomos te ngjyra e kuqe, e cila paraqitet nė formė tė spėrkatjeve nė pjesėn e argjendtė Nė ballė tė veturės , afėr gomės sė majtė, shihet edhe emri i sponzorit tė ri, INEOS . Sponzori i ri paraqitet me ngjyrė tė kuqe e cila nė fund tė emrit kalon nė tė argjendtė Mbetet tė shihet nėse ky ndryshim do ta determinojė supremacinė e Lewis Hamiltonit me shokė.